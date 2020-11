Baby Boss 2 - Affari di Famiglia, primo trailer ufficiale per l'atteso sequel Dreamworks

Universal Pictures ha pubblicato finalmente il primo trailer ufficiale dedicato all'atteso e annunciato Baby Boss 2 - Affari di Famiglia, sequel del film d'animazione di successo targato Dreamworks e diretto da Tom McGrath che uscirà nelle sale cinematografiche americane il prossimo marzo 2021.

In questo secondo capitolo i fratelli Templeton, Tim e Baby Boss Ted, sono diventati adulti e si sono allontanati. Tim è un papà e marito pantofolaio a tempo pieno, mentre Ted è il CEO di alcuni fondi speculativi. Quando arriva un nuovo Baby Boss dall'approccio innovativo e dall'approccio positivo, i due proveranno a riunirsi, prendendo proprio il piccolo e nuovo arrivato come fonte d'ispirazione per un nuovo affare di famiglia.



Il cast vocale originale di Baby Boss 2 - Affari di Famiglia è composto da Amy Sedaris, James Marsden, Jeff Goldblum, Alec Baldwin, Eva Longoria e Jimmy Kimmel, per un'uscita prevista nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo 26 marzo 2021.



Per McGrath si tratterà del sesto film a bordo di DreamWorks Animation, dopo aver lavorato alla trilogia di Madagascar, Megamind e, appunto, al primo Baby Boss. Facendo un calcolo, tutte le pellicole dirette dal regista finora hanno incassato un totale per la DreamWorks di 2.7 miliardi di dollari, quindi non è insolito pensare che lo studio voglia continuare questa proficua collaborazione e Baby Boss 2 potrebbe essere l'ennesimo successo da mettere nel taschino.