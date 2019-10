Ecco a voi Babu Frik, nuovo alieno di Star Wars: L'ascesa di Skywalker

È grazie a una nuova immagine ufficiale che la LucasFilm ha presentato ai fan una delle new entry aliene dell'attesissimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker, tale Babu Frik, lo stesso personaggio presentato agli appassionati attraverso il solo merchandising pochi giorni fa durante il Triple Force Friday.

Lo studio descrive l'alieno come "un piccolo ingegnere Anzellan che lavora tra i Cacciatori di Spezie di Kajimi ed è in grado di modificare o riprogrammare praticamente qualsiasi droide - indipendentemente dalle misure di sicurezza che proteggono i sistemi delle macchine". Non è chiaro dove e come Rey e gli altri protagonisti incontreranno Babu Frik ma è abbastanza intuibile il ruolo che giocherà all'interno della storia date le caratteristiche sopra riportate.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker porterà a conclusione la saga della Famiglia Skywalker e la nuova trilogia, lasciando affrontare una volta per tutte l'ultimo scampolo della Resistenza guidata dal Generale Leia e il Primo Ordine comandato invece dal Supremo Leader Kylo Ren. Nell'ombra, comunque, sembra tornare a muovervi la minaccia del Vecchio Impero e dell'Imperatore Palpatine, nei cui panni ritroveremo lo stimato Ian McDiarmid.



Nel cast Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega e Oscar Isaac, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre 2019.