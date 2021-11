Io sono Babbo Natale: a un anno dalla morte di Gigi Proietti arriva il suo ultimo film

Gigi Proeitti se n'è andato il 2 novembre 2020 e a un anno di distanza possiamo finalmente ammirare sul grande schermo il suo ultimo film come attore, Io sono Babbo Natale, commedia inizialmente prevista per il Natale scorso ma che a causa della pandemia è stato rinviato al 2021 e ora uscirà nelle sale italiane domani 3 novembre.

Un anno senza Gigi Proietti, avrebbe compiuto oggi 81 anni. Lucky Red lo ricorda e gli rende omaggio condividendo una magica ed emozionante clip dal suo ultimo film, Io sono Babbo Natale, da domani al cinema. Per uno strano caso Gigi Proietti è morto il 2 novembre, lo stesso giorno in cui nacque.

Quest’anno la magia del Natale arriva prima! Non ci sarà bisogno di aspettare vischio, pandori, panettoni, chili in più e parenti discutibili (chi non ne ha!). Domani 3 novembre 2021 arriva nelle sale cinematografiche Io Sono Babbo Natale, una commedia per tutta la famiglia, ricca di effetti speciali, sul valore dell’amicizia e degli affetti. Edoardo Falcone (Se Dio Vuole, Questione di Karma) dirige due grandissimi attori e maestri della commedia, Marco Giallini e Gigi Proietti, nella sua ultima preziosa e straordinaria interpretazione.

Il film è stato presentato in pre-apertura alla 16° edizione della Festa del Cinema di Roma. "Ho scritto il film pensando a Gigi Proietti e Marco Giallini. Perché nessuno come loro poteva rendere al meglio due caratteri così diversi, ma allo stesso tempo così pieni di umanità. Oggi Gigi se ne è andato. Il dolore è ancora vivo. Anche se uomini come lui difficilmente ci lasceranno mai. Incontrarlo è stata una fortuna. Dirigerlo un onore. Parole che potrebbero sembrare retoriche, ma che acquistano ben altro valore alla luce di quello che era questa persona. E che è ancora, per tutti noi. Poter lavorare con lui è stato un grande “dono”. Forse Babbo Natale esiste davvero. Chissà."

Su queste pagine trovate il nostro ricordo di Gigi Proietti.