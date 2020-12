Babbo Natale, 5 film da recuperare assolutamente oggi 25 dicembre

Dopo aver visto i titoli alternativi da vedere a Natale 2020, torniamo sul classico per scoprire 5 pellicole da non perdere che vedono come protagonista Babbo Natale e le sue varie "incarnazioni".

Partiamo con una pellicola natalizia che, come capita spesso, rappresenta Santa Claus come una persona comune dotata di una grande umanità. Uscito nelle sale nel 1947, Il miracolo della 34ª strada racconta la storia del signor Kringle, il dipendente di un centro commerciale che sostiene di essere l'autentico Babbo Natale. Vincitore di tre premi Oscar, il film ha dato vita al remake di metà anni '90 con protagonista Richard Attenborough che viene trasmesso ormai ogni anno anche nelle nostre TV.

Quando si parla di Babbo Natale non si può non pensare a Santa Clause, pellicola Disney del 1994 che vede Tim Allen nei panni di un padre divorziato che si trova costretto a diventare Babbo Natale dopo aver fatto cadere quest'ultimo dal tetto. Il titolo del film, sostanzialmente invariato anche in Italiano, è un gioco di parole tra "Santa Claus" e la parola inglese "Clause" ("Clausola"). Le avventure del personaggio proseguono anche nei sequel Che fine ha fatto Santa Clause? e Santa Clause è nei guai.

Passando all'animazione, Babbo Natale è uno dei protagonisti de Le 5 leggende, dove insieme agli altri Guardiani - il Coniglio Pasquale, la Fatina dei denti e l'Omino del sonno - affronta l'Uomo Nero per restituire ai bambini i loro sogni. Per quanto riguarda le versioni più irriverenti della leggenda, vi segnaliamo Babbo Bastardo con Billy Bob Thronton. Tra le versioni più recenti, invece, troviamo il Santa Claus interpretato da Kurt Russell nel film Netflix Qualcuno salvi il Natale, di cui è da poco disponibile anche il sequel (qui trovate la nostra recensione di Qualcuno salvi il Natale 2).