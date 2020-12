Da Babbo Bastardo a Die Hard: 5 film natalizi fuori dagli schemi

Il Natale si avvicina, è siamo pronti a goderci decine di classici che vanno da Una poltrona per due a Mamma ho perso l'aereo ma, se ormai siete stufi dei soliti blockbuster, abbiamo la lista che fa al caso vostro. Ecco 5 film al di fuori dagli schemi da guardare durante le feste natalizie.

Come possiamo non iniziare questo nostro excursus da Gremlins, il film del 1994 diretto da Joe Dante in cui il giovane Billy riceve per Natale una strana creaturina, un mogwai di nome Gizmo, che il padre ha comprato in un negozio di Chinatown. Ci sono solo 3 semplici regole a cui attenersi: mai esporlo alla luce, mai farlo bagnare, mai nutrirlo dopo mezzanotte. Ovviamente nessuna di queste verrà rispettata. Un film natalizio che non ti aspetti è poi Die Hard, ambientato tra un proiettile e l'altro a Natale, rispecchia pienamente il genere action degli anni '80. É da vedere assolutamente se siete stanchi della diabetica dolcezza natalizia.

Il simbolo indiscusso del Natale è senza ombra di dubbio Santa Claus, l'anziano panciuto con la barba canuta che premia i buoni e punisce cattivi, ma quello di Billy Bob Thornton è ben lontano dal tipico immaginario collettivo. Se siete stufi dei canoni, non potete perdervi assolutamente Babbo Bastardo 1 e 2. Il film che a Natale non t’aspetti è Eyes Wide Shut, l'ultimo capolavoro di Staneley Kubrik uscito ormai più di 20 anni fa. Sicuramente consigliatissimo per una Vigilia alternativa. Infine, ma non per importanza, vi consigliamo Nightmare Before Christmas, il film d'animazione del 1993 diretto da Henry Selick, ideato e prodotto da Tim Burton, che non ha di certo bisogno di presentazioni.

Se non ne avete ancora abbastanza, date un'occhiata al catalogo Netflix di dicembre.