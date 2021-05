Babak Khorramdin, il regista iraniano è stato ucciso e smembrato dai genitori

L'ennesimo delitto definito con l'appellativo 'd'onore' in Iran ha sconvolto l'opinione pubblica nelle ultime ore. Il regista cinematografico Babak Khorramdin, 47 anni, è stato ucciso dai suoi genitori, che ne hanno smembrato il corpo prima di abbandonarlo in un cassonetto dei rifiuti di Ekbatan, un sobborgo della capitale Teheran.

Khorramdin, molto noto nel Paese asiatico, si era laureato in cinema all'Università di Teheran nel 2009, e si era trasferito successivamente in Inghilterra, vivendo per alcuni anni a Londra.

Rientrato in Iran si era dedicato all'insegnamento.

Pare che Khorramdin fosse inviso ai genitori per non essersi mai sposato e per aver frequentato alcune sue studentesse.

Gli anziani genitori dell'uomo, in seguito all'interrogatorio della polizia, hanno confessato di aver ucciso il figlio, il cui corpo è stato ritrovato smembrato in una valigia e in alcuni sacchi della spazzatura di un bidone.

Il padre ha raccontato con precisione l'uccisione del figlio:"Era venerdì sera quando sua madre ha cucinato il pollo e lo ha infarcito di sonnifero per fargli perdere i sensi. Lui però non l'ha mangiato ed è andato a dormire, così abbiamo messo il cibo in frigo. Il giorno dopo si è svegliato e l'ha mangiato".

Addormentato, Khorramdin è stato legato ad una sedia, soffocato con un sacchetto di plastica avvolto sulla testa e pugnalato varie volte. Gli assassini hanno smembrato il corpo nel bagno per gettarlo in seguito nel cassonetto.

Nel corso dell'interrogatorio i due anziani hanno confessato anche gli omicidi della figlia e del genero avvenuti diversi anni fa: secondo i genitori la ragazza si drogava e il genero si era rivelato un uomo violento.



L'omicidio è considerato un reato capitale in Iran ma le persone che uccidono i propri figli rischiano al massimo 10 anni di carcere. Tuttavia, secondo quanto riporta il Guardian, i genitori di Khorramdin rischiano la pena di morte nel caso venissero giudicati colpevoli dell'omicidio del genero.

Sempre dal Paese asiatico a febbraio era giunta la notizia che il governo iraniano avrebbe deciso di censurare gli anime.



Da anni si parla dei diversi problemi in Iran. Nel 2011 venne condannato il regista Jafar Panahi, accusato di propaganda contro il regime.