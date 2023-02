Azrael, Samara Weaving è ricoperta di sangue nella prima immagine del nuovo horror

Samara Weaving è protagonista del nuovo horror Azrael, diretto da E.L. Katz, e nelle ultime ore è stata pubblicata la prima immagine del film che mostra l'attrice ricoperta di sangue. Weaving ha già avuto esperienze in passato nei film dell'orrore come La babysitter e nel prossimo capitolo cinematografico di Scream.

La sua performance più conosciuta sinora rimane quella nella comedy horror Finché morte non ci separi, diretta dai registi di Scream e del successivo sequel Scream 6, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Non ci sono molte informazioni sulla trama di Azrael ma pare che Samara Weaving interpreti una ragazza che fugge da una comunità guidata da una donna e che somiglia più ad un culto di cui nessuno parla.



Quando viene ritrovata, Azrael (Weaving) viene scelta per essere sacrificata e tenere a bada un antico male. Michael Rothstein di Mossbank Inc. ha dichiarato:"Fin dalla prima lettura siamo rimasti affascinati da Azrael e dal potenziale di un film così implacabile e ricco di azione rispetto al genere, caratterizzato dalla sua 'voce' unica che ha così tanto da dire. E.L. Katz e Simon Barrett hanno realizzato qualcosa di veramente visionario. [...] E non potremmo pensare ad un'eroina più giusta di Samara Weaving, al suo apice in questo momento".



Lo scorso anno è stato annunciato che Samara Weaving sarà Elizabeth Patterson Bonaparte in un nuovo film biografico.