Aziz Ansari e Bill Murray insieme per un nuovo film prodotto da Searchlight

L'attore di Parks and Recreation Aziz Ansari debutta alla regia in un nuovo film prodotto da Searchlight Pictures che vedrà anche Bill Murray nel cast.

La pellicola basata sul libro di Atul Gawande “Being Mortal: Medicine and What Matters in the End” sarà scritta, diretta, prodotta interpretata da Ansari.

"Aziz Ansari è un talento incredibile e con questa sceneggiatura riesce a portare in vita la singolare combinazione tra pathos e brillante senso dell'umorismo" hanno dichiarato i Presidenti di Searchlight David Greenbaum e Matthew Greenfield "Siamo entusiasti di poter collaborare con lui per il suo debutto alla regia di un lungometraggio cinematografico che attendevamo da tempo, e ovviamente di lavorare ancora una volta con il geniale Bill Murray".

Murray sarà dunque tra le star del film dal titolo ancora sconosciuto, ma non sappiamo ancora quale ruolo interpreterà sullo schermo, così come non è stata rivelata la parte di Ansari.

Aziz Ansari sarà anche nuovo alla regia di una pellicola, ma ha già mostrato la propria abilità dietro la cinepresa in ben 11 episodi della serie tv Master of None, di cui era anche sceneggiatore, e si è occupato anche del suo speciale Netflix Aziz Ansari: Nightclub Comedian.

L'ultima volta che abbiamo visto Murray sullo schermo, invece, è stato in occasione di due dei film più attesi della scorsa stagione cinematografica: Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman e The French Dispatch di Wes Anderson.