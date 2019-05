Grande azione e pessima storia nelle recensioni americane di Godzilla II

Dopo le iniziali reazioni entusiastiche su Twitter da parte della stampa americana, le recensioni di Godzilla: King of the Monsters che provengono dagli Stati Uniti appaiono abbastanza contrastanti. Il film di Michael Dougherty ha avuto una delle migliori campagne promozionali degli ultimi anni e il film vanta un cast ricco di star.

Dopo un'accoglienza entusiasta da parte della stampa infatti arrivano diverse critiche nei confronti di Godzilla: King of the Monsters, sequel di Godzilla uscito nel 2014 e diretto da Gareth Edwards. Il film è il terzo capitolo del MonsterVerse, dopo l'uscita di Kong: Skull Island nel 2017.

L'agenzia Monarch è impegnata a tentare di comunicare con giganteschi titani che si stanno dando battaglia sulla Terra, a partire da Godzilla fino ad arrivare all'inquietante King Ghidorah.



Ecco alcune delle recensioni che in queste ore stanno arrivando dagli USA:



Alonso Duralde, The Wrap:"Innumerevoli film d'azione costosi non riescono a farsi strada nel cuore di uno spettatore ma questo sa esattamente come essere, nel vero senso della parola, sensazionale".

Ben Travis, Empire:"Quello che rimane è un blockbuster catastroficamente stupido, noioso, insopportabile e insoddisfacente, come i peggiori film di Transformers".

Chris Nashawaty, Entertainment Weekly:"Sarebbe molto più facile prendere meno sul serio il film se fosse così anche per le persone che ci hanno lavorato".

Scott Collura, IGN:"Sfortunatamente la trama del film è inutilmente confusa. King of the Monsters corregge il tiro del 2014 e dimostra che Hollywood può fare bene con Godzilla e i suoi amici kaiju"

Mike Ryan, Uproxx:"Si tratta di un film con una trama contorta e senza senso, con combattimenti di mostri senza sosta appena comprensibili e che vanno avanti all'infinito. C'erano momenti in cui persino Godzilla sembrava annoiato".



Una serie di recensioni poco lusinghiere, nel complesso, per Godzilla: King of the Monsters. Nel cast anche Ken Watanabe, che ha parlato del suo ritorno nel MonsterVerse. Il film battaglierà al box-office nel prossimo week-end con titoli come Aladdin e Rocketman.