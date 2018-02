Gli eroi Marvel uniti nello spot del SuperBowl di Avengers: Infinity War

Dopo la prima occhiata alle action figures ispirate al film - che ci hanno mostrato anche lo scudo di Captain America - ihanno diffuso in rete un nuovo incredibile spot da

Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Don Cheadle, Tom Holland, Anthony Mackie e Benedict Cumberbatch guidano il cast del cinefumetto più atteso di tutti i tempi firmato dai fratelli Russo e scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. I Russo torneranno in cabina di regia anche per Avengers 4, in arrivo a maggio 2019.

I Russo hanno già diretto Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War per la Marvel, entrambi scritti da Markus & McFeely; i due hanno anche sceneggiato il primo Captain America - Il Primo Vendicatore di Joe Johnston.

Nel cast anche Tom Hiddleston, Danai Gurira, Letitia Wright, Benedict Wong e Josh Brolin nel ruolo del villain della pellicola, Thanos.

In questa pellicola i Vendicatori si uniranno per la prima volta ai Guardiani della Galassia. Dal cast dei film diretti da James Gunn arriveranno, infatti, Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benicio del Toro, Karen Gillan e Vin Diesel e Bradley Cooper nei ruoli, rispettivamente, di Groot e Rocket.

Ricordiamo che la Marvel ha in uscita Black Panther per questo 14 febbraio mentre Ant-Man and the Wasp per luglio. Nel 2019, oltre al già citato Avengers 4, debutteranno anche Captain Marvel e Spider-Man: Homecoming 2.