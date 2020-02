Azione e motori nel trailer del Super Bowl di Fast & Furious 9

Continuano le notizie sulla saga con protagonista Vin Diesel: dopo aver visto l'ultima locandina di Fast & Furious 9, che ci mostra il ritorno di un personaggio famoso, vi segnaliamo il trailer del film andato in onda durate il Super Bowl.

Come sapete l'evento sportivo americano è famoso per il suo half-time show, in cui è possibile assistere ad alcune performance degli artisti più famosi e trailer delle opere più attese negli Stati Uniti. Così è stato anche questo anno, in cui sono stati trasmessi teaser per le numerose serie Marvel e per il nono film della saga di Fast & Furious.

Potete vedere il video in calce alla notizia, nei 30 secondi che compongono il filmato è possibile vedere tutti quegli elementi che hanno reso celebre la saga con protagonista Vin Diesel e il compianto Paul Walker. Tra le novità di questa pellicola segnaliamo la presenza del wrestler John Cena, interprete di Jakon Toretto, fratello del personaggio di Vin Diesel, che darà il via alle vicende del film diretto da Justin Lin, già presente dietro la macchina da presa per "The Fast and The Furious: Tokyo Drift".

Il lungometraggio arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 21 maggio, nell'attesa vi lasciamo con l'ultimo trailer di Fast & Furious 9.