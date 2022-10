Disney, 1000 dollari per vedere tutti i suoi film di Halloween? L'offerta di un'azienda!

Potreste essere pagati 1.000 dollari per guardare ininterrottamente i film di Halloween della Disney. L'azienda di gioielli Shane Co. sta cercando candidati che guardino in streaming Hocus Pocus 2, Halloweentown, The Nightmare Before Christmas e altri film di Halloween per rispondere a un questionario sui "10 dei classici più oscuri della Disney".

Shane selezionerà un candidato che abbia compilato la domanda online e che soddisfi i requisiti richiesti: 1. Guardare 10 film qualsiasi da un elenco di film Disney di Halloween. 2. Rispondere alle domande fornite su ciascun film. 3. Avere 18 anni o più e essere cittadini statunitensi o residenti permanenti.

La Shane Co. afferma che i candidati "possono essere irriducibili della Disney o fan di film di Halloween spaventosi (ma non troppo)". Un fan dovrà guardare 10 "film horror sani", oltre ai preferiti di stagione come Invito a cena con vampiro e La casa dei fantasmi (2003), e compilare un questionario. Se verrà selezionato, l'azienda pagherà 1.000 dollari e fornirà una carta regalo Amazon da 50 dollari per acquistare un abbonamento a Disney+ e/o film che non sono in streaming sulla piattaforma.

I film selezionati dall'azienda sono i seguenti: Hocus Pocus, il nuovissimo Hocus Pocus 2, Halloweentown, Halloweentown 2, Halloweentown High, Return to Halloweentown, Twitches, Twitches Too, Coco, The Nightmare Before Christmas, La casa dei fantasmi, Under Wraps, Invito a cena con vampiro, Frankenweenie, Edward Mani di forbice, Escape to Witch Mountain, Phantom of the Megaplex, The Scream Team, Zombies, Zombies 2.

La data di scadenza per proseguire con l'applicazione è il 1° novembre 2022. Nel frattempo, dopo le pessime recensioni di Hocus Pocus 2, è stato svelato anche il punteggio Rotten Tomatoes del film Disney Plus.