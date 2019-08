Awkwafina parla del suo coinvolgimento nel live action de La Sirenetta

La Sirenetta è sicuramente uno dei più chiacchierati e attesi tra i prossimi live action programmati da Disney, non soltanto per la voglia dei fan di tornare negli abissi dell'oceano a cantare con Sebastian, Ariel e tutti i loro amici.

La produzione del film con Halle Bailey è infatti stata interessata da più di una vicenda relativa al casting, a partire proprio dalla scelta della protagonista: l'idea di una Ariel di colore non ha infatti entusiasmato buona parte dei fan, che non hanno tardato ad esprimere il proprio dissenso. Disney ha inoltre dovuto affrontare il clamoroso rifiuto di Harry Styles, ormai dato per certo per il ruolo del principe Eric.

Sempre in ottica casting, uno dei nomi più accreditati a far parte del film è quello di Awkwafina, rapper e attrice già impegnata con Disney nella realizzazione di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings per il Marvel Cinematic Universe. In occasione del D23 la diretta interessata ha ribadito che, pur non essendoci ancora un accordo definito, la possibilità di far parte del film la esalta parecchio: "Non è ancora confermato, ma sono già entusiasta anche solo per l'annuncio del film. Ho approvato tantissimo la loro scelta per Ariel, sono sicura che sarà grandiosa" ha dichiarato l'attrice a Variety.

Un altro nome piuttosto accreditato è quello di Melissa McCarthy per il ruolo di Ursula: anche in questo caso, però, non sono ancora arrivate conferme né smentite.