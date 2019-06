Awake: le riprese dello sci-fi Netflix con Gina Rodriguez inizieranno ad agosto

Qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia dell'ingresso di Gina Rodriguez nel cast di Awake, un nuovo sci-fi prodotto e distribuito dal servizio di streaming on demand Netflix, e adesso possiamo fornirvi qualche dettaglio in più.

A quanto pare, infatti, le riprese del film inizieranno dal 6 agosto prossimo a Toronto, Ontario, Canada, e proseguiranno fino al 27 settembre. Possiamo inoltre confermare che la troupe del progetto includerà anche lo scenografo Andrew M. Stern (The Handmaid's Tale) e il direttore della fotografia Alan Poon (Kodachrome).

Gina Rodriguez, lo ricordiamo, recentemente è arrivata su Netflix con l'acclamato sci-fi Annientamento di Alex Garland, che abbiamo inserito al nono posto nella classifica dei migliori film del 2019. L'attrice ha conquistato un Golden Globe per il ruolo di Jane Gloriana Villanueva nella sitcom CW Jane the Virgin, giunta alla sua quinta e ultima stagione. In precedenza ha lavorato con il servizio di streaming on demand per la commedia romantica Someone Great e ha prestato la voce a Velma Dinkley nel film Scoob.

La trama di Awake parte da un’improvvisa catastrofe globale che mette fuori uso tutta la tecnologia del pianeta e priva l’umanità della capacità di dormire. Mentre il caos comincia a dominare il mondo, la protagonista trova quella che forse è la chiave per creare una cura e garantire la salvezza del genere umano: sua figlia.

Il film non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma si presume che arriverà su Netflix tra l'estate e l'autunno del 2020.