L'Avvocato del Diavolo, una delle scene più depravate fu scartata dalla versione finale

Sesso, nudità e simili non mancano di certo ne L'Avvocato del Diavolo, film che, d'altronde, del peccato in tutte le sue forma fa la sua colonna portante: una scena che avrebbe sicuramente ben figurato in quest'insieme di "deviazioni dalla retta via", però, finì per essere scartata dalla versione finale.

La stessa Charlize Theron protagonista di un nudo integrale tra i più famosi della sua carriera, infatti, avrebbe dovuto vivere nei panni della sua Mary Ann un'esperienza che il suo personaggio non avrebbe dimenticato tanto facilmente (non che momenti del genere manchino alla nostra povera ragazza, nel corso del film), ma che Taylor Hackford decise infine di tagliare dal montaggio definitivo.

Stiamo parlando di un threesome a cui la nostra si sarebbe trovata involontariamente ad assistere durante la festa di Eddie Barzoon: chiedendo in giro dove fosse Kevin, infatti, Mary Ann sarebbe stata indirizzata da qualcuno verso la libreria, dove si sarebbe trovata davanti a tre persone intente a godersi un rapporto a tre al quale l'avrebbero, tanto per non farsi mancare nulla, invitata a unirsi. Probabilmente un'aggiunta ritenuta superflua, vista la mole di traumi che già il personaggio di Charlize Theron si trova a dover sopportare! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione de L'Avvocato del Diavolo.