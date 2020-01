Avvistato il Pinguino di Colin Farrell nelle nuove foto dal set di The Batman

L'anno nuovo è appena iniziato e Londra si è già trasformata in Gotham grazie alle prime immagini del set di The Batman: dopo aver visto le foto di alcuni veicoli con impresso il nome della città, è ora il momento di dare un potenziale primo sguardo ad uno dei villain del film.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, sono emerse in rete delle nuove immagini dal set del film di Matt Reeves tra le quali sembra presente anche il Pinguino di Colin Farrell, riconoscibile soprattutto per via del suo iconico ombrello nero.

Mentre i fan hanno iniziato a discutere su Twitter sul look del personaggio, l'utente che ha fotografato l'attore da un palazzo londinese ha confermato che l'attore "assomigliava certamente a Colin Farrell".

Come già confermato dal regista, il Pinguino non sarà l'unico villain a far parte del nuovo film sul Cavaliere Oscuro: l'Enigmista (Paul Dano), Catwoman (Zoe Kravitz) e Carmine Falcone (John Turturro) sono infatti alcuni degli storici antagonisti che il Batman di Robert Pattinson dovrà affrontare nel corso di questa detective story, la cui trama rimane ancora avvolta nel mistero.

The Batman, lo ricordiamo, debutterà nelle sale il 25 giugno 2021. Con le riprese avviate e la costumista Jacqueline Durran ingaggiata dalla Warner, ormai è solo questione di tempo per dare una prima occhiata al costume di Pattinson.