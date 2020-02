Si avvicinano le riprese di Indiana Jones 5, parola di Harrison Ford

In attesa di scoprire il titolo ufficiale del film, Harrison Ford ha rivelato quando inizieranno le riprese di Indiana Jones 5, il nuovo e atteso capitolo del franchise Lucasfilm diretto da Steven Spielberg.

"Cercherò di non sembrare ridicolo, sapete, andando in giro con i pantaloni attillati e gli stivali" ha detto l'attore durante una recente intervista con CBS News. "Vi darò una risposta più appropriata più avanti, visto che inizierò a girare Indiana Jones tra circa due mesi. Sono sempre lieto di tornare nei panni di questo personaggio. Abbiamo l'opportunità di fare un altro film perché la gente ha apprezzato gli altri. Mi sento in dovere di assicurarmi che le nostre ambizioni rimangano le stesse di quando abbiamo iniziato. Sento un senso di responsabilità nei confronti dei miei clienti."

Ford ha poi aggiunto: "Vedo gli spettatori come dei clienti piuttosto che dei fan. I fan mi hanno sempre fatto uno strano effetto, ma il fatto che queste persone supportino il mio lavoro mi rende responsabile della qualità del servizio che offro, e questo mi fa sentire meglio."

A due mesi dall'inizio della produzione (confermato dunque il report sulle riprese di Indiana Jones ad aprile 2020), i dettagli sulla trama del nuovo capitolo sono ancora sconosciuti. La certezza è che la sceneggiatura di Indiana Jones 5 è stata affidata a David Koepp, il quale ha sviluppato un nuovo soggetto dopo che lo studio ha deciso di abbandonare lo script di Jon Kasdan.

Il film, lo ricordiamo, arriverà nelle sale il 10 luglio 2021.