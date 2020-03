Si avvicina il nuovo film di M. Night Shyamalan: le riprese previste a fine maggio

Conclusa la prima stagione di Servant, M. Night Shyamalan è pronto ad iniziare i lavori per il suo prossimo progetto cinematografico dopo Glass. Secondo quanto riportato da Discussing Film, infatti, le riprese del nuovo film scritto, diretto e prodotto dal regista partiranno a fine maggio.

Il sito, che aveva già anticipato una nuova collaborazione tra Shyamalan e Naaman Marshall, scenografo di The Visit e del recente Underwater, ha anche confermato che si tratterà di un mistery thriller in arrivo nelle sale il 26 febbraio 2021.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti al box office da Split e Glass, soprattutto per via del budget molto inferiore alle altre produzioni hollywoodiane, Universal ha stretto un accordo con Shyamalan per la distribuzione di due nuove pellicole: una è quella di cui vi abbiamo appena parlato, mentre l'altra ha un'uscita fissata al 17 febbraio 2023.

Al momento non sono noti né i titoli né i dettagli della trama di entrambi i progetti, ma con le riprese del primo programmate per maggio è solo questione di tempo prima dell'arrivo di un annuncio ufficiale.



