Le Avventure di Wuba, trailer e clip esclusiva per il nuovo film dei creatori di Shrek

Dal 12 marzo arriverà nei cinema italiani il film d'animazione Le Avventure di Wuba, nuovo progetto del creatore di Shrek Raman Hui che sarà distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures.

Per l'occasione, Everyeye vi propone una clip esclusiva per farvi conoscere il tenero mostriciattolo che ha già conquistato il pubblico di tutto il mondo. Potete gustarvela comodamente all'interno dell'articolo, insieme al trailer ufficiale.

Il film, che racconta le straordinarie avventure del simpatico mostriciattolo Wuba, vanta la firma del primo regista a vincere l'Oscar per il miglior film d'animazione, assegnato a Shrek nel 2001 quando il premio fu istituito. Hui è conosciuto anche per i suoi lavori alla Dreamworks, tra i quali ricordiamo Kung Fu Panda e Z – La Formica. "Volevamo portare in scena una creatura adorabile" ha dichiarato il regista. "Quando lo vedi, vuoi abbracciarlo. Volevamo che fosse espressivo così da riuscire a comunicare emozioni diverse”.

In un mondo fantastico dove convivono mostri e umani, Wuba è in pericolo perché il sovrano dei mostri vuole catturarlo. Per questo è costretto a fuggire ed avventurarsi in un viaggio che si rivelerà ricco di sorprese e colpi di scena, un viaggio lungo il quale incontrerà tanti nuovi amici, sia mostri che umani. Ma oltre all’avventura e alle battaglie spettacolari c’è tanta tenerezza e umanità: "È un film sulla tolleranza. Contro il pregiudizio" ha aggiunto Raman Hui. "Se ami qualcuno, non importa da dove venga e quali siano le sue condizioni. Lo ami e basta"