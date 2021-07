Le avventure di Tintin di Steven Spielberg: vedremo mai il secondo capitolo?

Stasera, se il calcio non fa proprio per voi neanche quando gioca la nazionale italiana, su La7d troverete ad aspettarvi Le avventure di Tintin: Il Segreto dell'Unicorno, celeberrimo film d'animazione diretto da Steven Spielberg.

Il film è basato su tre albi della serie a fumetti di Le avventure di Tintin di Hergé, ovvero "Il granchio d'oro", "Il segreto del Liocorno" e "Il tesoro di Rackham il Rosso", e include anche una sequenza tratta da "Tintin nel paese dell'oro nero", ed è prodotto da Steven Spielberg, Peter Jackson e Kathleen Kennedy. Secondo i piani originali Il segreto dell'unicorno avrebbe dovuto godere di un sequel, diretto non più da Spielberg ma da Peter Jackson, del quale però nel corso degli anni si sono gradualmente perse le tracce: il film venne annunciato poco dopo l'uscita del primo capitolo, che da un budget di $135 milioni di dollari arrivò ad incassarne $374, ma da allora è finito nel cosiddetto development hell.

Ora nel 2021 è passato esattamente un decennio dall'uscita del primo film, e del suo sequel firmato Peter Jackson non c'è più traccia: le ultime dichiarazioni ufficiali in merito risalgono al 2018, quando il regista de Il signore degli anelli ribadiva la sua intenzione di di voler portare avanti il progetto. "Devo ancora scrivere la sceneggiatura, ma spero assolutamente di farlo. Lo dirigerò io e Steven Spielberg sarà in produzione. Credo che dovremmo riuscire a completarlo nel prossimo anno, due anni al massimo."

Da allora però non ci sono state nuove informazioni, anzi tutto ciò che viene associato a Tintin sembra sparire nell'oblio: alla fine del 2020 il regista Patrice Leconte aveva parlato con Paramount France per un adattamento live-action di Tintin, ma anche di questo film si sono perse le tracce. Vi inviteremmo volentieri a rimanere sintonizzati per futuri aggiornamenti ma, beh, forse sarebbe meglio non trattenere il respiro nell'attesa!