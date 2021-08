Le avventure di Rocketeer: dove vedere in streaming il cult degli anni '90

In questi tempi in cui la voglia di revival la fa da padrone nel mondo del cinema non deve certo stupire il ritorno in scena di Rocketeer: Cliff Secord è pronto a tornare in azione dopo 30 anni di inattività e noi, che non vogliamo certo restare indietro con i compiti, siamo pronti a fiondarci in un doveroso rewatch.

Nelle ore successive all'annuncio di un sequel de Le Avventure di Rocketeer, dunque, la domanda sorge spontanea: dov'è possibile rivedere (o recuperare, magari per i più giovani) il film del 1991 con Billy Campbell e Jennifer Connelly in attesa dell'arrivo di questo nuovo capitolo targato Disney+? La risposta, in effetti, è piuttosto scontata.

Come prevedibile ci toccherà infatti affidarci proprio alla casa di Topolino per rivivere le emozioni de film di Joe Johnston: Le Avventure di Rocketeer è incluso nel catalogo Disney+ ed è quindi visibile gratuitamente per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming di casa Disney, mentre per chiunque non volesse sottoscrivere un abbonamento al servizio le alternative sono rappresentate da Apple TV, Google Play, Chili e Amazon, che ci offrono la possibilità di noleggiare il film al prezzo di 3,99 euro.

Siete anche voi tra i fan che non vedono l'ora di rivedere il film del '91? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, intanto, restiamo qui in attesa di novità su questo sequel appena annunciato.