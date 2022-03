Avril Lavigne vorrebbe Kristen Stewart come protagonista del suo biopic Sk8er Boi

Intercettata sul red carpet degli iHeartRadio Music Awards, dove tra gli altri sono stati premiati anche i Maneskin, Avril Lavigne ha ammesso che le piacerebbe molto vedere Kristen Stewart nei suoi panni nel biopic in lavorazione e che sarà basato sulla sua hit Sk8er Boi. Il progetto è ancora nelle prime fasi di sviluppo, quindi tutto è possibile.

L'attrice, interrogata dal giornalista presente alla serata, dopo una breve pausa ha risposto infatti: "Tipo Kristen Stewart sarebbe figa per interpretare me in un film. Lei è stupenda". Proprio Kristen Stewart ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar quest'anno per la sua prova in Spencer, biopic di Pablo Larrain su Lady Diana, in uscita oggi nelle sale italiane dopo la presentazione all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. A proposito, su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Spencer.

Stewart affronterà nella cinquina dell'Oscar per la miglior attrice protagonista Jessica Chastain, Olivia Colman, Nicole Kidman e Penelope Cruz.

Voce chiave del pop punk nei primi anni 2000 con il suo album di debutto, Let Go, il più venduto di un'artista canadese nel ventunesimo secolo, Lavigne nel corso degli anni ha potuto sentire le proprie musiche in svariati film e serie tv.

Pubblicato nel 2002, il singolo Sk8er Boi racconta la storia di una ragazza che, nonostante la voglia di stare con il personaggio principale lo rifiuta a causa di ciò che pensano i suoi amici, salvo poi pentirsene anni dopo quando lui è diventato famoso. La canzone fu un successo quando venne pubblicata, raggiungendo la Billboard Top 10 in svariate nazioni, fra le quali Australia, Regno Unito e Stati Uniti.

Il videoclip venne diretto dal regista di Hunger Games, Francis Lawrence, e il titolo divenne un punto fermo nel movimento musicale pop punk dei primi anni 2000. Al momento non si hanno altri dettagli sul film in cantiere.