Tutti tranne te avrà un sequel? Sydney Sweeney fa sognare i fan

Tutti tranne te è una delle commedie romantiche di maggior successo di tutti i tempi al box office, e in questi casi la parola d'ordine a Hollywood è una e una soltanto: sequel.

Non a caso, nel corso di una recente intervista promozionale con Entertainment Tonight in occasione dell'uscita del suo nuovo film Madame Web, che sta avendo tutt'altra fortuna al botteghino, la co-protagonista Sydney Sweeney ha lasciato intendere che Tutti tranne te 2 potrebbe già essere stato preso in considerazione. Interrogata proprio su questo argomento, l'attrice di Euphoria ha dichiarato: "Beh, non penserai mica che sono disposta a rivelare tutti i miei segreti! Però posso dire che io e Glen [Glen Powell, il co-protagonista di Tutti tranne te, ndr]... Voglio dire, abbiamo parlato giusto stamattina, è da qualche giorno che parliamo di un sacco di cose, sapete com'è...Non si sa mai, immagino che dovrete aspettare e vedere cosa succederà."

Insomma, per quanto camuffate, le dichiarazioni di Sydney Sweeney non lasciano molto spazio all'immaginazione, e del resto con Tutti tranne te vicino ai 200 milioni di dollari al box office globale, e una nuova edizione speciale con scene inedite distribuita nelle sale americane in occasione della Festa di San Valentino, è facile intuire la logica che potrebbe spingere le due star a tornare per un sequel.

Ricordiamo che tra i prossimi film di Sydney Sweeney ci sarà il remake di Barbarella, mentre Glen Powell sarà visto nel nuovo film Twisters quest'estate prima di mettersi a lavoro sull'attesissimo Top Gun 3, che lo riunirà a Tom Cruise e Miles Teller.

Restate con noi per tutte le prossime novità.