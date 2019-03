Avi Arad anticipa l'arrivo di Morbius e di altri film ispirati ai fumetti Marvel

Nel corso della recente intervista ad Avi Arad, il produttore dei film ispirati ai fumetti della Marvel in licenza alla Sony Pictures, ha parlato dei prossimi film in cantiere.

In particolare, Avi Arad ha parlato del film dedicato a Morbius, il vampiro vivente il quale uscirà nell'estate del 2020 e avrà Jared Leto come protagonista: "Aspettate di vedere il suo look e cosa abbiamo fatto con il personaggio, lo amerete. E ci sono anche altri personaggi in arrivo. Abbiamo soltanto iniziato".

Il riferimento è, ovviamente, a Venom, il film uscito lo scorso ottobre e in grado di incassare un bel po' al box-office mondiale, tanto da giustificare non solo un sequel ma anche la produzione di altri film ispirati ai fumetti della Casa delle Idee senza il contributo dei Marvel Studios.

"Per noi la cosa più grandiosa è avere attori come Jared Leto o Tom Hardy interessati a questi personaggi" continua Arad.

In varie fasi di sviluppo - ma non è chiaro se tutti vedranno la luce effettivamente - ci sono i film dedicati a Silver Sable e la Gatta Nera, Nightwatch e Silk. Inoltre la Sony ha in cantiere anche il sequel dell'acclamato Spider-Man: Un Nuovo Universo più uno spin-off d'animazione totalmente al femminile.