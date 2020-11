Avengers, un nuovo concept art mostra un look alternativo per i Chitauri di Thanos

Come spesso capita durante la produzione di un film e più frequentemente nel corso della lavorazione di un franchise intero come quello del Marvel Cinematic Universe, il look di alcuni personaggi era stato inizialmente pensato in un modo per poi comparire nella sua versione definitiva al cinema decisamente diverso. E' quanto successo ai Chitauri.

Con l'arrivo di Avengers: Endgame, l'esercito al soldo di Thanos non appare più come una gigantesca minaccia ma le cose all'epoca del primo The Avengers del 2012 era decisamente diverse e i Chitauri erano una minaccia da prendere seriamente, anzi la più pericolosa mai affrontata fino a quel momento dai supereroi della Marvel.

Tuttavia, una delle critiche più frequenti dei fan è spesso la facilità con cui gli Avengers sconfiggono questo pericolosissimo esercito nel primo film, dato che una volta chiuso il portale si de-attivano spontaneamente. Il designer Phil Sanders, noto collaboratore dei Marvel Studios, ha condiviso via social alcuni concept iniziali proprio dedicati ai Chitauri di Thanos. Il designer fa notare che questi primi schizzi sono stati in larga parte influenzati dal lavoro di Ryan Meinerding e Justin Sweet e che le sue intenzioni erano quelle di integrare la tecnologia delle loro armature all'interno di una struttura anatomica ben definita.

Recentemente, un utente ha rimontato il trailer di The Avengers sullo stile di quello di Zack Snyder's Justice League, che a proposito è stato rimosso da YouTube pare per una questione legata ai diritti della canzone Hallelujah di Leonard Cohen, utilizzata come sfondo nel filmato promozionale.

