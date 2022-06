AvengersCon, i Marvel Studios pensano all'evento da sogno per i fan

Star Wars ha la Star Wars Celebration, DC Comics ha il DC FanDome, mentre la Marvel e i Marvel Studios si presentano al San Diego Comic-Con e al Disney's D23 Expo, senza però avere un vero e proprio evento personale per festeggiare i personaggi e le loro storie.

Ms. Marvel introdurrà presto l'AvengersCon nel Marvel Cinematic Universe, ovvero un evento simile alla celebration di Star Wars in cui i fan degli Avenger si riuniscono, vestiti come i loro eroi preferiti, circondati da allestimenti e merchandising a tema Marvel. Chissà se il capo dei Marvel Studios Kevin Feige riuscirà a realizzare il tutto anche nel mondo reale.

Durante una conferenza stampa prima della premiere di Ms. Marvel, al panel è stato chiesto se AvengersCon potesse diventare un vero evento. "Ne stavamo parlando sul set", ha rivelato Feige. La produzione di Ms. Marvel ha avuto luogo durante la pandemia, quindi era passato un po' di tempo dall'ultima volta che qualcuno aveva avuto l'opportunità di partecipare a una convention di fumetti. "È stato molto catartico per tutti noi vederlo e stavamo girando Spider-Man: No Way Home sul palco proprio accanto, la scena con i tre Spidey. La troupe di quel film continuava a intrufolarsi per vedere [AvengersCon] . Penso che potrebbe essere divertente da fare a volte. Sì."

In effetti, così tante persone sul set di Ms. Marvel hanno iniziato a sperare che l'AvengersCon potesse diventare realtà, con la scrittrice della serie Bisha K. Ali che ha anche condiviso una bozza di presentazione per rendere l'AvengersCon reale. Il produttore esecutivo e co-regista degli episodi uno e sei di Ms. Marvel ha condiviso poi il suo entusiasmo per l'evento e ha rivelato che l'attore di Spider-Man del MCU "Tom Holland è venuto a vedere AvengersCon", prima della conclusione.

