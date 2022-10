Avengers e X-Men, Kevin Feige sul futuro della Marvel: 'Abbiamo seminato diversi indizi'

Durante le interviste promozionali di rito sul tappeto rosso della premiere di Black Panther: Wakanda Forever, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è stato interrogato sul futuro degli Avengers e l'arrivo degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe.

Per quanto riguarda la situazione degli Avengers e la prossima formazione del team, destinato a cambiare faccia dopo la leadership di Iron Man e Captain America di Robert Downey Jr e Chris Evans, Feige ha dichiarato: "Beh, penso che le persone stiano iniziando a mettere insieme gli indizi che abbiamo sparso qui e là nei film e nelle serie tv più recenti: del resto prendiamo molti spunti dai fumetti e, sì, introdurre al cinema quanti più personaggi possibile dai fumetti è quello che personalmente ho fatto negli ultimi 22 anni. Vedremo".

A proposito di introdurre nuovi personaggi, sempre alla premiere del nuovo film di Ryan Coogler, che chiuderà la Fase 4 del MCU e che in Italia uscirà il prossimo 9 novembre, Kevin Feige ha commentato anche l'arrivo degli X-Men: "Questa è la stessa domanda che Jennifer Walters ha fatto al Kevin robot nell'episodio finale di She-Hulk, quindi non posso che darti la stessa risposta: nessuna risposta", ha scherzato Feige una volta incalzato dai microfoni di Deadline. "Ma sai, Deadpool e Wolverine stanno arrivando, quindi ci stiamo avvicinando..."

I Marvel Studios hanno già in calendario ben due film sugli Avengers, ovvero Avengers: The Kang Dynasty nel 2025 e Avengers: Secret Wars nel 2026. Con questi titoli all'orizzonte, sarà solo questione di tempo prima di vedere quali supereroi formeranno il nuovo team dopo Avengers: Endgame, mentre per quanto riguarda gli X-Men, anche in base ai titoli in programma e alle date prenotate dalla Disney per i prossimi film MCU, è possibile che saranno ufficialmente introdotti nella Fase 7 dopo la conclusione della Saga del Multiverso, con Deadpool 3 a fare da apripista.

Ma staremo a vedere, con i Marvel Studios tutto è possibile. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.