Avengers: i vinili delle soundtrack hanno il look delle gemme dell'infinito

Mondo, in collaborazione con Marvel Music/Hollywood Records, ha presentato uno speciale box-set con le soundtrack complete di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame composte da Alan Silvestri e il look con cui si presentano le versioni in vinile è davvero ricco e strabiliante.

Le soundtrack saranno disponibili in due versioni distinte: in triplo vinile (3XLP) o in un immenso box-set da 6 vinili (6XLP). Per la prima volta quindi le colonne sonore degli ultimi due film dedicati agli Avengers saranno disponibili in versione vinilica. La peculiarità di queste edizioni si estende anche al look delle stesse che avranno gli artwork curati da Matt Taylor, che ha curato ogni slipcase esclusivo di ogni disco, i quali sono stati stampati in vinile 180 grammi e ognuno dei quali avrà una colorazione che rimanderà a una delle gemme dell'infinito protagoniste della saga Marvel.

Questa la composizione: Avengers: Infinity War - Disc 1: Reality Stone, Disc 2: Soul Stone, Disc 3: Mind Stone. Avengers: Endgame - Disc 1: Time Stone, Disc 2: Space Stone, Disc 3: Power Stone. La colorazione speciale da gemme dell'inifinito è prevista solo per i vinili contenuti nell'edizione da 6 dischi del box-set. Il pre-oder delle due edizioni è già disponibile sul sito MondoShop, mentre l'acquisto sarà possibile dal 29 aprile prossimo.

Proseguono dunque le celebrazioni per il primo anniversario dell'uscita di Endgame al cinema, con i fan che si sono riversati su Twitter per festeggiare la ricorrenza, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno commento diversi momenti della pellicola nel corso di un live tweet organizzato da ComicBook, mentre i Russo hanno visto ieri sera proprio Endgame in diretta social insieme ai fan Marvel, rispondendo a domande e curiosità del pubblico.