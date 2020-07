Avengers: tutti i villain del MCU dal peggiore al migliore

Ora che le prime 3 fasi del Marvel Cinematic Universe e la cosiddetta Infinity Saga sono giunte a conclusione, e ci avviciniamo sempre più all'inizio della Fase 4 con l'uscita di Black Widow, è giunto il tempo per questa classifica: quella dei migliori/peggiori villain visti finora.

I colleghi di Collider hanno stilato una classifica che va da quello che da loro è considerato il peggior villain del MCU, al migliore, e ci sembrava interessante riprenderla come spunto per la discussione.

Nell'articolo riporteremo solo la parte più alta della lista, ovvero i migliori 10, ma se volete vedere la classifica potete cliccare sul link fonte in calce alla notizia.

Noi però vi anticipiamo già che in ultima posizione troverete il Whiplash di Mickey Rourke (Iron Man 2), preceduto dall'Emil Blonsky/Abominio di Tim Roth (The Incredible Hulk), e il Malekith di Christopher Eccleston (Thor: The Dark World).

Ma diamo un'occhiata, invece, alle prime posizioni.

10. Justin Hammer - Sam Rockwell (Iron Man 2)

09. Ultron - James Spader (Avengers: Age of Ultron)

08. Obadiah Stane/Iron Monger - Jeff Bridges (Iron Man)

07. Red Skull/Johann Schmidt - Hugo Weaving (Captain America: The First Avenger)

06. Ego - Kurt Russell (Guardians Of The Galaxy Vol. 2)

05. Il Mandarino/Trevor Slattery - Ben Kingsley (Iron Man 3)

04. Thanos - Josh Brolin (Avengers: Infinity War e Endgame)

03. L'Avvoltoio/Adrian Toomes - Michael Keaton (Spider-Man: Homecoming)

02. Loki - Tom Hiddleston (Thor, The Avengers)

01. Killmonger/Eric Stevens - Michael B. Jordan (Black Panther)

Siete d'accordo? O credete che altri personaggi meritino un posto più alto/basso in classifica? Fateci sapere nei commenti.