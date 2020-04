Gli Avengers vengono polverizzati nei poster scartati di Avengers: Endgame

Ci toccherà meravigliarci il giorno in cui smetterà di venir fuori altro materiale inedito su Avengers: Endgame saremo noi a meravigliarci: il film dei Russo è stato finora una fonte inesauribile di poster, scene tagliate, retroscena e chi più ne ha più ne metta.

Ad allungare la già infinita lista di materiale saltato fuori dopo l'uscita del film arrivano ora dei nuovi poster facenti parte di quelli scartati al momento di selezionare il materiale promozionale in vista dell'uscita del film.

I poster sono stati svelati dal solito BossLogic e, in realtà, sono in molti ad essersi dispiaciuti del fatto che non siano stati adottati per la campagna ufficiale: le immagini in questione sono assolutamente d'effetto e ritraggono ognuno un membro del primissimo nucleo degli Avengers (quello composto da Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow e Occhio di Falco) dissolversi per effetto dello schiocco di Thanos.

Immagini di un certo impatto che avrebbero sicuramente aumentato l'apprensione dei fan per le sorti dei loro eroi, ma quel che è fatto è fatto e, insomma, non possiamo certo dire che la campagna pubblicitaria adottata per Avengers: Endgame abbia portato scarsi risultati. A proposito di foto, qualcuno ha pensato bene di invecchiare tutti gli Avengers in stile Captain America; in un video, intanto, gli Avengers fanno squadra con altri eroi per sconfiggere il coronavirus.