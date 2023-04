Avengers Uniti? Ghosted, Chris Evans conferma: 'Nel film Apple TV+ tanti cameo Marvel'

Questa settimana in esclusiva su Apple TV+ arriva Ghosted, nuovo film con protagonisti Chris Evans e Ana de Armas che si ritrovano dopo l'action di Netflix The Gray Man.

Ma quella del film diretto dai fratelli Russo con protagonista Ryan Gosling non sarà l'unica reunion alla quale i fan assisteranno nella nuova produzione Apple TV+, dato che durante la promozione della commedia d'azione Chris Evans ha confermato che in Ghosted compariranno anche alcune star Marvel, sebbene l'interprete di Captain America non abbia specificato alcun nome. L'attore ha spiegato anche che "odio dover andare dai miei amici e chiedere se vogliono apparire nel mio nuovo film con dei cameo, ma un giorno mi è stato chiesto di provare a coinvolgerli e allora ho pensato, beh, se loro sono disposti. E loro, beh, hanno accettato la sfida e si sono presentati sul set per me. È stato grandioso".

Un nuovo Avengers Uniti!, insomma? Staremo a vedere quali star della Marvel spunteranno durante la storia di Ghosted: secondo voi chi ha risposto alla chiamata di Captain America? Provate ad indovinare nei commenti, e collegatevi su Apple TV+ dal 21 aprile prossimo per scoprirlo.

A proposito di reunion Marvel: sapete che prima dell'ingresso nel cast di Ana de Armas, la protagonista femminile di Ghosted doveva essere Scarlett Johansson?