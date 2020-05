Avengers, Ultron più terrificante che mai nella nuova concept art

Avengers: Age of Ultron, secondo crossover dei supereroi protagonisti del Marvel Cinematic Universe, è generalmente considerato dai fan Marvel come uno dei più grossi sprechi di potenziale del franchise messo in piedi da Disney.

Sono in molti, infatti, a ritenere Ultron uno dei villain peggio sfruttati del Marvel Cinematic Universe, tanto da far sorgere a intervalli più o meno regolari movimenti interni alla fanbase atti a chiedere un ritorno del robot creato da Tony Stark in uno dei prossimi film della saga.

Che Avengers: Age of Ultron vi sia piaciuto o no, comunque, poco si può dire ai Marvel Studios relativamente all'aspetto del villain: Ultron resta infatti ancora oggi forte di un design piuttosto ispirato e, tutto sommato, anche abbastanza fedele a quello ammirato nei fumetti.

Una nuova concept art pubblicata da Phil Saunders ci permette dunque di dare un nuovo sguardo all'aspetto del villain finale della Fase 2 dell'MCU, mostrandocelo in più angolature e ribadendo ancora una volta quanto il robot inizialmente votato alla difesa della Terra sarebbe un personaggio da recuperare in futuro.

Sempre Phil Saunders ci aveva recentemente mostrato altre concept art di Ultron; in un altro concept di Avengers: Age of Ultron abbiamo invece ammirato il mega-Ultron che mai abbiamo avuto la possibilità di vedere sul grande schermo.