Avengers, Ultron più inquietante che mai in questo primo concept inedito

E' stato condiviso nelle ultime ore un concept art inedito di Ultron che ci mostra il potente e minaccioso villain nella sua versione iniziale, quando ancora Avengers: Age of Ultron era nella fasi di sviluppo. Il look mostrato dal concept art ci mostra un villain decisamente più fedele alla sua controparte cartacea.

Nei fumetti Ultron è una creazione di Hank Pym, ma come sappiamo nell'Universo Cinematografico Marvel il principale responsabile per la nascita del villain è Tony Stark, preoccupato di dotare la Terra di un intelligentissimo sistema di difesa per prevenire futuri attacchi alieni al pianeta e non ripetere una replica di quanto visto a New York nel primo film dedicato agli Avengers. Il sistema Ultron sfuggirà tuttavia al controllo del suo creatore, si doterà di un corpo e porterà a termine la sua missione, salvare il pianeta: per farlo dovrà prima sterminare la razza umana. Nella lotta che ne seguirà, Tony e Bruce Banner perfezioneranno Visione, che alla fine sconfiggerà definitivamente Ultron.

A condividere il nuovo concept art è stato Charlie Wren, che da anni lavora ai Marvel Studios. Nel suo post, Wren specifica che nelle fasi iniziali di lavorazione sono venuti alla luce una miriade di schizzi simili dedicati solo alla testa del personaggio così da poter effettuare dei test con effetti visivi alla presenza del regista e dei produttori.

A proposito di Avengers: Age of Ultron, il regista era Joss Whedon di ritorno dal primo film. Il regista sta attualmente affrontando una serie di pesanti accuse personali e professionali, relative al suo comportamento sul set; le accuse sono state agevolate anche dalle rivelazioni di Ray Fisher sul comportamento di Whedon sul set di Justice League.