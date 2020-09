Avengers, Tony Stark aveva previsto il destino di Captain America già in Age of Ultron?

Avendo costruito un universo intero nell'arco di più di venti film, è naturale che alcuni dettagli siano stati pianificati con largo anticipo, ma alcuni fan si sono accorti che numerose svolte finali dei personaggi Marvel sono state anticipate o suggerite in film precedenti. L'ultima riguarda il destino di Captain America.

Proprio come il titolo Avengers: Endgame era stato preso da una frase detta da Tony Stark in Avengers: Age of Ultron (e anche in Infinity War), un'altra circostanza sembra sia stata predetta sempre da Iron Man nel secondo film dedicato ai Vendicatori diretto nuovamente da Joss Whedon dopo il successo del primo crossover targato Marvel Studios.

In un momento del film in questione, quando gli Avengers si separano, Captain America sogna di vivere una vita semplice a un certo punto della propria esistenza. Cap si sta preparando ad andare in missione nuovamente con la Black Widow di Scarlett Johansson e il team. A quel punto, Tony Stark gli suggerisce che un giorno arriverà ad averla quella vita semplice che sogna. Questo dettaglio, a detta dei fan, suggerirebbe che Iron Man sia stato sempre a conoscenza del destino di Steve Rogers, una sorta di preveggenza. Captain America alla fine degli eventi in Endgame tornerà infatti indietro nel tempo per vivere la sua vita normale insieme al suo amore di sempre, Peggy Carter. La pellicola termina con un emozionante e commovente ballo tra i due, quello che l'eroe aveva promesso alla sua amata nel corso di Captain America: Il primo vendicatore, ma che non si era mai concretizzato a causa del sacrificio di Rogers.

Per quanto riguarda Iron Man, i fan attendono un cameo di Robert Downey Jr. in Black Widow, mentre per Paul Rudd Downey Jr. sarà il solo e unico Iron Man dei Marvel Studios.