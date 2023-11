Avengers, Tom Hiddleston è 'tentato' di cambiare il destino di Loki in Infinity War

Se Josh Brolin ha rivelato cosa lo ha convinto a essere Thanos in Avengers: Infinity War, Tom Hiddleston è “tentato” (nelle vesti del suo personaggio) di cambiare il destino di Loki all’interno del film.

Considerato il finale di Loki 2, Hiddleston ha parlato a The Wrap di ciò che farebbe il suo personaggio con gli eventi di Avengers Infinity War:

“La mia risposta istintiva è che sarebbe tentato, ma sceglierebbe di non tornare lì e cambiare il risultato. Loki è arrivato al punto in cui si trova grazie al viaggio che ha fatto per arrivarci e quel momento è una parte enorme del viaggio. Se non fosse successo, non avrebbe imparato le lezioni che impara nel teatro del tempo della Stagione 1, e quindi non avrebbe intrapreso questo cammino. Quindi penso che sarebbe stato tentato di guardare, ma alla fine avrebbe capito che è così grato per il posto in cui si trova e non cambierebbe nessuno dei passi che gli sono serviti per arrivarci. O forse lo farebbe, non lo so, Loki non è me. Quindi dovrei rifletterci su. La tentazione è forte, vero? Si potrebbe essere tentati di tornare indietro, ma poi si incasina la linea temporale e questo è il genere di cose che faceva Colui che Resta.”

Chissà che qualche sceneggiatore non prenda in considerazione le parole di Tom Hiddleston, dato che lo stesso attore ha rivelato che una futura reunion tra Thor e Loki non è esclusa. Sapevate invece che solamente due attori hanno letto il copione di Avengers: Infinity War?