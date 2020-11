Avengers: Tom Cruise e Emily Blunt nel fan poster del film con un cast 'alternativo'

The Avengers è stato uno dei più grandi successi di boxoffice dell'ultimo decennio, ma avete mai pensato a come sarebbe stato il film con un cast totalmente diverso? Questo fan poster reimmagina il film con altri attori, a partire da Emily Blunt e Tom Cruise.

Il 2012 ha segnato una svolta per il mondo dei cinecomic, e in particolare per quelli targati Marvel: con l'avvento di The Avengers primo film corale dedicato ai più grandi eroi Marvel a disposizione del MCU (e quindi esclusi automaticamente X-Men, Fantastici 4 e Spider-Man), si è ufficialmente dato inizio a un nuovo modo di pensare i cosidetti "film di supereroi", portando avanti un discorso già iniziato pochi anni prima proprio dai novelli Marvel Studios con il primo Iron Man.

Ma il successo di The Avengers, sebbene risieda in tanti e diversi aspetti, è sicuramente da rintracciare anche in un cast che ha saputo infondere personalità e carisma ai propri personaggi, come ad esempio il "primo arrivato", Robert Downey Jr. con il suo Iron Man, o anche la "new entry" Mark Ruffalo, considerando il recast di Hulk (precedentemente interpretato da Edward Norton).

E nello stile del "What if...", questo fan poster ci mostra che aspetto potrebbe aver avuto The Avengers se a ricoprire i ruoli principali non ci fossero stati gli attori che tutti ormai identifichiamo con i personaggi, ma alcuni tra gli attori che sono andati vicini all'interpretarli (eccetto Norton che ha effettivamente interpretato Bruce Banner/Hulk).

Così nell'immagine che trovate anche in calce alla notizia avete di fronte la seguente line-up:

- Tom Cruise come Tony Stark/Iron Man

- Emily Blunt come Natasha Romanoff/Black Widow

- John Krasinski come Steve Rogers/Captain America

- Jensen Ackles come Hawkeye

- Alexander Skarsgård come Thor

- Edward Norton come Bruce Banner/Hulk

E voi, che ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere questo cast in azione? Fateci sapere nei commenti.