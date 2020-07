Avengers, Thor contro Thanos nella nuova action figure Marvel da collezione

Passato più di un anno dall'uscita di Avengers: Endgame e tutti abbiamo praticamente accettato la versione di Thor apparsa nell'ultimo film Marvel dei fratelli Russo, in sovrappeso e con una dedizione all'alcool molto sopra la media. Il dio del tuono si è però redento nel corso della pellicola affrontando a testa alta Thanos.

Oggi, Tamashii Nations ha annunciato un'altra delle sue statuine dedicate ad Avengers: Endgame e quest'ultima raffigura proprio Thor nel corso della battaglia finale contro Thanos al termine della pellicola. Sarà dotata di accessori e parti intercambiabili tra loro, è alta circa 6,5 pollici e ha tre alternative per quanto riguarda le espressioni del volto e le mani. E' in grado infatti di tenere in mano sia Mjolnir che Stormbreaker ed è dotata anche di accessori che simulano gli effetti visivi dei fulmini che è in grado di scatenare. Il prezzo, al cambio con lo Yen, è di circa 70 euro e l'uscita in commercio è prevista per il dicembre di quest'anno.

Recentemente la compagnia di Kevin Feige ha comunicato anche il nome ufficiale del "nuovo Thor" di Chris Hemsworth, una delle più grandi sorprese del film dei fratelli Russo. Conosciuto dal mondo di internet come "Fat Thor" o "Thor Leboswki", perché in parte dichiaratamente ispirato all'iconico Drugo del film dei fratelli Coen Il Grande Lebowski, il personaggio nella versione apparsa nell'ultimo film crossover è stato ribattezzato dal blu-ray di Endgame come "Bro Thor". La descrizione della featurette dedicata al supereroe infatti recita infatti: "Bro Thor - anche se il suo aspetto è cambiato, l’eroismo è rimasto intatto! Andiamo nel dietro le quinte per scoprire come Bro Thor è stato creato!".

Nei giorni scorsi, per esempio, abbiamo visto la rappresentazione di un tragico destino per Captain America e un poster con un inedito autore dello snap finale.