Avengers The King Dynasty, nuova teoria su Thor: sarà il nuovo Odino e avrà un erede

Quando usciranno gli attesissimi Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, il Marvel Cinematic Universe avrà quasi raggiunto i suoi primi vent'anni di vita, e chiaramente inizierà a porsi un grosso dilemma per Kevin Feige e soci: l'invecchiamento delle star.

I Marvel Studios in realtà hanno già iniziato a sostituire i propri attori di punta, come Robert Downey Jr, Chris Evans e Scarlett Johansson, introducendo nei vari film e serie tv il tema dell'eredità degli eroi e accogliendo nuovi attori più giovani, come Tom Holland, Florence Pugh e Hailee Stainfeld (ma anche la stessa Tatiana Maslany per Mark Ruffalo) e secondo una nuova teoria molto presto la stessa cosa succederà con il Thor di Chris Hemsworth.

Secondo una nuova teoria dei fan apparsa su Reddit, che ha provato ad immaginare il futuro del Dio del Tuono e del Marvel Universe dopo la Saga del Multiverso, man mano che Chris Hemsworth invecchierà Thor assumerà il ruolo di Odino e consegnerà il suo martello di Thor ad un personaggio molto più giovane: "Nei fumetti, Thor e Odino sono titoli posseduti da chiunque detenga rispettivamente la Thorforce e l'Odinforce. Con Odino morto nel MCU e Chris Hemsworth sempre più in là con gli anni, i Marvel Studios avranno bisogno di un modo per tenere la star nel proprio roster e allo stesso tempo spiegare il suo aspetto più vecchio", ha scritto l'utente di Reddit. "Avrebbe perfettamente senso che l'attuale Thor ascendesse al ruolo di Odino, qualcosa che accade nei fumetti del resto. Ciò non solo consentirebbe a un giovane nuovo arrivato di subentrare nel ruolo di Thor, ma fornirebbe anche una recluta per i Giovani Vendicatori nella Fase 7. E allo stesso tempo, come detto, giustificherebbe un look più vecchio e maturo per Chris Hemsworth".

Ricordiamo che oggi Chris Hemsworth ha 39 anni, e avrà superato i 42 anni quando Avengers: Secret Wars uscirà nel novembre 2025, chiudendo la Fase 6 e preparando il terreno per la Fase 7 del MCU. Al momento, in base al finale di Thor: Love & Thunder, si presume che la saga del Dio del Tuono continuerà almeno per un altro film, sebbene i piani per il futuro del personaggio nel MCU non siano stato svelati ufficialmente (a questo proposito, recuperate tutti gli annunci Marvel al d23).

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Avengers: The Kang Dynasty, lo ricordiamo, uscirà il 2 maggio 2025.