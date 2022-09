Avengers: The Kang Dynasty, svelato lo sceneggiatore! E' una vecchia conoscenza Marvel

I Marvel Studios hanno ufficialmente svelato chi sarà lo sceneggiatore di Avengers: The Kang Dynasty, l'attesissimo prossimo capitolo della saga degli Avengers che uscirà a maggio 2025.

Il compito sarà affidato, secondo quanto riferito in queste ore da Deadline, sarà affidato a Jeff Loveness, famoso non solo per aver sceneggiato numerosi episodi dell'acclamata serie televisiva animata Rick & Morty, ma anche per aver scritto il prossimo, attesissimo film del Marvel Cinematic Universe, Ant-Man e The Wasp: Quantumania: l'annuncio di Loveness non dovrebbe sorprendere gli appassionati, dato che proprio in questi giorni Kevin Feige aveva rivelato che Quantumania si collegherà direttamente con The Kang Dynasty.

Ricordiamo che Ant-Man & The Wasp: Quantumania sarà il primo film della Fase 5 e uscirà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane. Il regista sarà ancora una volta Peyton Reed, autore anche dei due precedenti titoli della saga. Nel cast Paul Rudd, Kathryn Newton e Jonathan Majors, quest'ultimo nei panni del nuovo villain del franchise, Kang il Conquistatore, oltre ai ritorni di Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Al d23 è stato anche confermato che Randall Park sarà di nuovo Jimmy Woo, visto l'ultima volta in WandaVision.

Avengers: The Kang Dynasty uscirà invece il 2 maggio 2025, per la regia di Destin Daniel Cretton, già autore di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli per il MCU. Farà parte della Fase 6 del MCU, atto finale della Saga del Multiverso, e si collegherà direttamente con Avengers Secret Wars.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul mondo Marvel.