Avengers: The Kang Dynasty, svelato l'inizio delle riprese: ma Jonathan Majors ci sarà?

Nel bel mezzo della bufera di accuse che ha investito Jonathan Majors, interprete del nuovo villain del Marvel Cinematic Universe Kang il Conquistatore, Variety riporta in esclusiva alcune importanti novità sull'attesissimo prossimo film crossover della saga, Avengers: The Kang Dynasty.

Secondo quanto riferito dai rapporti, quello che sarà il primo grande film sugli Avengers dopo l'epocale Avengers: Endgame del 2019, e attualmente previsto per l'uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 2 maggio 2025, inizierà la produzione nella primavera del 2024, con il regista di Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli Destin Daniel Cretton alla guida delle riprese. Al momento, non si hanno informazioni né sulla trama né sul cast, ma vale la pena di notare che le tempistiche riportate metterebbero le riprese di Avengers: The Kang Dynasty sulla scia di Captain America: New World Order, film che secondo le indiscrezioni vedrà il nuovo Cap Sam Wilson realizzare che il mondo ha bisogno di un nuovo team di Avengers.

Chiaramente, resta da vedere se The Kang Dynasty includerà Jonathan Majors nei panni del cattivo titolare, anche se per il momento né i Marvel Studios né la Disney hanno commentato in via ufficiale il destino dell'attore. Da notare che l'avvocatessa della star ha affermato di aver fornito al tribunale le prove della totale innocenza di Jonathan Majors, dunque per capire se la situazione evolverà in favore della star bisognerà aspettare i prossimi giorni: il processo, lo ricordiamo, è previsto per l'8 maggio.

Per altri contenuti, scoprite come si evolverà la Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe secondo gli ultimi leak trapelati sul web.