Avengers: The Kang Dynasty, svelati gli eroi che per primi proveranno a fermare Kang?

Non è ancora chiaro in che modo saranno collegati Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, ma logica vuole che un primo team di 'nuovi' Avengers avrà a che fare con Kang il Conquistatore nel quinto capitolo della saga crossover in uscita nel 2025.

Ma, quando Avengers 5 riporterà la famosa squadra di supereroi sul grande schermo, quali personaggi faranno parte del team? A differenza di Thanos Kang il Conquistatore di Jonathan Majors rappresenterà un immensa minaccia non solo per la Terra ma per il Multiverso tutto, il che significa che gli Avengers dovranno mettere insieme un team più forte di quello visto in Endgame. Ora, sebbene il cast del film non sia ancora stato annunciato e nonostante manchino ancora più di una dozzina di progetti da distribuire prima di Avengers 5, un nuovo rumor ha promesso di anticipare alcuni nomi che appariranno nel film.

Non si tratta per la verità di una grande sorpresa, ma secondo il canale YouTube di Heavy Spoilers (segnalato dal solitamente affidabile The Direct), i Marvel Studios hanno in programma di includere il seguente trio di eroi nel cast di Avengers: The Kang Dynasty: il nuovo Captain America di Anthony Mackie, Shang-Chi di Simu Liu e la nuova Black Panther di Letitia Wright. In realtà, il pezzo più interessante di questa indiscrezione, più che i nomi coinvolti (Simu Liu aveva già mezzo anticipato la presenza di Shang Chi nel film degli Avengers, che tra l'altro sarà diretto dal regista di Shang-Chi Destin Daniel Cretton) è il fatto che questo team viene definito come "la prima ondata di Avengers che tenterà di fermare Kang”. Come a dire che ce ne saranno molte altre...

La domanda adesso è: quali altri supereroi si uniranno a questo trio in Avengers: The Kang Dynasty? Come anticipato qualche paragrafo più su, ci sono ancora tantissime serie tv e film MCU a separare i fan dal prossimo mega-crossover, dunque tutto è possibile. Avengers 5, lo ricordiamo, uscirà il 2 maggio 2025.