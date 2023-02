Avengers: The Kang Dynasty farà fuori una star di Ant-Man: Quantumania? Nuovo rumor

Dopo le dichiarazioni di Anthony Mackie su Captain America e le indiscrezioni sul ruolo di protagonisti di Tom Holland in Avengers The Kang Dynasty, emergono nuove indiscrezioni sul prossimo film crossover del franchise dei Marvel Studios.

Secondo Alex Perez di Cosmic Circus, infatti, uno tra Scott Lang (Paul Rudd), Hank Pym (Michael Douglas) o Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) morirà durante The Kang Dynasty: "Hanno risparmiato quelle morti per il film degli Avengers. O per lo meno uno di loro..." ha scritto l'insider su Twitter, rispondendo ad un fan che si lamentava dell'assenza di morti prestigiose in Ant-Man & The Wasp: Quantumania. Sarà davvero così? Al momento è impossibile stabilirlo, dunque rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.

Ricordiamo che Quantumania, il terzo film della saga di Ant-Man dei Marvel Studios, ha dato il via alla Fase 5 dell'MCU e ha introdotto Jonathan Majors come il nuovo supercriminale del franchise, Kang il Conquistatore. Il villain ritornerà in Avengers: The Kang Dynasty, che uscirà a maggio 2025 e vedrà Majors riprendere il ruolo (o meglio, i ruoli) del principale antagonista del film. Kang Dynasty a sua volta servirà come penultima puntata della Fase 6 dell'MCU, che si concluderà con Avengers: Secret Wars nel maggio 2026.

Nel frattempo, i produttori hanno anticipato che Ant Man 4 è nei piani dei Marvel Studios.