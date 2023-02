Avengers: The Kang Dynasty, Spider-Man sarà il protagonista?

Secondo quanto rivelato da uno degli insider più affidabili della rete, Tom Holland avrebbe chiuso un nuovo accordo con la Marvel che lo lo metterebbe al centro dei prossimi film del Marvel Cinematic Universe.

A diffondere il rumor è stato @MyTimeToShineHello che sulla sua pagina Twitter ha pubblicato una serie di cinguettii riguardanti il ruolo predominante dello Spider-Man dell’attore londinese nel prosieguo della saga della casa delle idee.

I tweet, che potete trovare in fondo all’articolo, parlano di un nuovo contratto firmato da Tom Holland, del fatto che Spider-Man 4, su cui si susseguono indiscrezioni e teorie, dovrebbe uscire prima di Avengers: Secret Wars e del presunto ruolo da protagonista dello stesso Holland in Avengers: The Kang Dynasty.

MyTimeToShineHello si è sempre dimostrato affidabile nelle sue anticipazioni e nel Multiverso creato dalla Marvel qualsiasi evento che abbiamo visto potrebbe essere in qualche modo ribaltato: ricordiamo infatti che i suoi compagni Vendicatori hanno dimenticato l’identità di Spider-Man e bisogna capire quale potrà essere lo stratagemma narrativo che permetterebbe al supereroe di avere un ruolo tanto centrale negli Avengers. Proprio la sua esperienza nel Multiverso potrebbe essere, in tal senso, una chiave di volta, con Spidey che potrebbe essere una specie di Nexus capace di rappresentare una minaccia per Kang.

Tutto assolutamente da verificare, naturalmente, trattandosi soltanto di un rumor nato da tweet privi di fonte, ma l’idea appare quantomeno stuzzicante, almeno in attesa di nuovi sviluppi. Intanto Jonathan Majors si dichiara entusiasta del nuovo team di supereroi in Avengers 5 e si prepara ad affrontarli uno ad uno dimostrandosi assolutamente a proprio agio nel ruolo del villain.