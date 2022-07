Avengers: The Kang Dynasty e Secret Wars, i Russo non faranno parte del progetto

Il Comic-Con di San Diego ha finalmente fatto luce sul cammino che i protagonisti del Marvel Cinematic Universe saranno chiamati a percorrere nel corso dei prossimi anni, fino alla conclusione della Fase 6 con la quale giungerà al termine anche la Multiverse Saga. Ma cosa ne è dei grandi nomi del passato, come i fratelli Russo?

Dopo aver annunciato i titoli di Avengers 5 e 6, ufficializzando di fatto che la Fase 6 dell'MCU porterà dritta al tanto chiacchierato Secret Wars, Kevin Feige ha dedicato un passaggio proprio ai due registi di Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame, confermando di fatto che Joe ed Anthony Russo non saranno in alcun modo legati ai nuovi due crossover che chiuderanno la Multiverse Saga.

"Non vi saranno legati. Sono stati molto diretti su questo. Noi gli vogliamo bene, loro vogliono bene a noi. Vogliamo trovare qualcosa da fare insieme, ma non sarà questo" sono state le parole con cui Kevin Feige ha lasciato intendere che la (momentanea?) separazione tra Studios e registi sia da intendere come consensuale e voluta da ambo le parti, nell'attesa di trovare nuovi progetti per cui collaborare.

Cosa ne pensate? Vi avrebbe fatto piacere un ritorno in cabina di regia dei due registi di Captain America: Civil War? Fatecelo sapere nei commenti! Sempre Feige, intanto, ha aperto all'arrivo di Ryan Gosling nel Marvel Cinematic Universe.