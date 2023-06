Avengers: The Kang Dynasty e Secret Wars, rinviata la data d'uscita di un anno!

Dopo il rinvio di tutti i sequel di Avatar, accade lo stesso per due attesissimi film MCU. Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars vengono posticipati di un intero anno - rispettivamente, al 1° maggio 2026 e al 7 maggio 2027.

Ricordiamo infatti come The Kang Dynasty fosse previsto per il 2 maggio 2025, mentre Secret Wars per il 1° maggio 2023. A rivelare la notizia è la nuova calendarizzazione di The Walt Disney Company, prontamente ricondivisa da Variety. Eppure non tutto il male viene per nuocere: è stata infatti anticipata la data d'uscita di Deadpool 3, che arriverà in sala svariati mesi prima del previsto.

La trama del quinto e del sesto capitolo sui Vendicatori è ancora ignota, ma sappiamo che Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors, avrà un ruolo rilevante. Introdotto nell'ultimo episodio della prima stagione di Loki e diventato antagonista principale in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il supercriminale proveniente dal XXX secolo metterà a dura prova il rinnovato gruppo degli Avengers. Resta da chiedersi quale sarà il futuro dell'attore dopo le accuse di violenza, ma Loki 2 potrebbe risolvere il problema Jonathan Majors/Kang. L'appuntamento per i nuovi episodi coincide col 6 ottobre 2023.

Infine, riguardo i progetti "minori" del Marvel Cinematic Unvierse ricordiamo i seguenti spostamenti: Captain America: Brave New World posticipato dal 3 maggio 2024 al 26 luglio; Thunderbolts dal 26 luglio 2024 al 20 dicembre – sarà il primo film MCU Disney con una pubblicazione estiva; Blade dal 6 settembre 2024 al 14 febbraio 2025; i Fantastici Quattro dal 14 febbraio 2025 al 2 maggio.