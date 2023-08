Avengers The Kang Dynasty e Secret Wars, quanto dureranno i due film Marvel?

Quanto dureranno Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, i due attesissimi nuovi capitoli del franchise degli Avengers dei Marvel Studios destinati a portare a conclusione l'ambiziosa Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe?

Al momento purtroppo non è possibile rispondere a questa domanda alla luce del fatto che le novità sui due film sono molto scarse, tanto per via della solita segretezza Marvel quanto per gli scioperi del sindacato degli sceneggiatori e del sindacato degli attori che in questi giorni stanno paralizzando l'industria hollywoodiana e che hanno già causato il rinvio delle date di uscita di Avengers The Kang Dynasty e Secret Wars: i film erano originariamente previsti per il 2 maggio 2025 e l'1 maggio 2026, mentre visti i rallentamenti accumulati dalle produzioni in corso la Disney ha deciso di rimandare il doppio appuntamento rispettivamente all'1 maggio 2026 e al 7 maggio 2027.

Tuttavia, possiamo tentare di aggrapparci ai rumor e alle indiscrezioni: secondo il noto insider My time to shine hello, ad esempio, Avengers: Secret Wars non durerà quattro ore e in generale avrà una durata inferiore ad Avengers: Endgame, anche se non è dato sapere se, quanto e in che modo le informazioni ottenute in precedenza dallo scooper siano cambiate nel corso dei mesi. Da ciò che il leaker aveva anticipato, pare che Avengers: Kang Dynasty avrà per protagonisti i Nuovi Avengers, mentre Secret Wars sarà raccontato dal punto di vista degli eroi degli universi paralleli.



In queste ore comunque sembra che qualcosa abbia iniziato a muoversi sotto la superficie, dato che stando ad una nuova indiscrezioni i titoli di lavorazione di Avengers 5 e Avengers 6 sarebbero stati svelati...