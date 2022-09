Avengers: The Kang Dynasty, lo sceneggiatore chiede aiuto: 'Come si scrive un film?'

Sono giorni frementi in casa Marvel: dopo gli annunci dello scorso D23 gli Studios sono pronti a dare il via ai lavori sui film a cui, tra qualche anno, toccherà chiudere la neonata saga del Multiverso. Ma come stanno vivendo questo via alle danze gli addetti ai lavori a cui toccherà dar vita a film come Avengers: The Kang Dynasty?

A giudicare da quanto leggiamo in queste ore, anche da quelle parti la fa da padrona una certa dose d'ansia: annunciato da poco come sceneggiatore di Avengers: The Kang Dynasty, ad esempio, il povero Jeff Loveness sembra aver deciso di tentare il tutto per tutto chiedendo aiuto ai suoi fan perché gli spieghino come buttar giù una sceneggiatura degna di questo nome.

"Hey, come scrivereste un film?" si legge sul profilo Twitter di un Loveness evidentemente ancora sotto shock per esser stato scelto dai Marvel Studios, al punto tale da dimenticare anche le basi di quello che dovrebbe essere il suo mestiere. Cosa dire? Speriamo che il nostro Jeff ricordi presto come fare: le sceneggiature dei film targati MCU hanno già ricevuto troppe critiche in passato, stavolta meglio fare le cose per bene!

E voi, che aspettative avete per il dittico che chiuderà la Multiverse Saga dell'MCU? Diteci la vostra nei commenti! Secondo una nuova teoria, intanto, Thor potrebbe deporre martello e mantello in Avengers: The Kang Dynasty.