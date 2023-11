Avengers: The Kang Dynasty, ecco il nuovo sceneggiatore! È l'autore di Loki

Qualcosa si muove nella direzione della ricerca di un briciolo di serenità in casa Marvel, o almeno quella sembrerebbe essere l'intenzione: dopo i recenti terremoti che hanno scosso fino alle fondamenta il futuro prossimo dell'MCU, infatti, sono arrivati i primi aggiornamenti positivi sul tanto discusso Avengers: The Kang Dynasty.

La storia recente è nota a tutti: nel giro di pochi giorni Avengers: The Kang Dynasty aveva perso sceneggiatore e regista, lasciando in preda alla confusione quello che dovrebbe essere uno dei passaggi culminanti del Marvel Cinematic Universe post-Avengers: Endgame. Ma chi arriverà, dunque, a tentare di salvare il salvabile?

Le ultime notizie ci indicano un nome ben noto ai fan Marvel: stiamo parlando di Michael Waldron, già autore della prima stagione di Loki e di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Si tratta di una scelta che lascia effettivamente ben sperare: Waldron è lo sceneggiatore al quale si deve l'introduzione di Kang, per cui avrà ben in mente in che modo trattare il personaggio, e non può passare in secondo piano che tanto Loki quanto Doctor Strange 2 rappresentino tra i pochi passaggi del nuovo corso dell'MCU ad aver raccolto un'accoglienza più che positiva.

Al momento, comunque, il quinto film sugli Avengers resta ancora privo di regista: vedremo se ci saranno novità in tal senso nei prossimi giorni! Voi, intanto, fateci sapere nei commenti quanta fiducia avete in questa scelta degli Studios.