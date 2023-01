Avengers: The Kang Dynasty, lo sceneggiatore attacca Endgame per il viaggio nel tempo

La sequenza del viaggio nel tempo è stata senza dubbio una delle più criticate di Avengers: Endgame: il film che chiude la prima, grande era del Marvel Cinematic Universe si espose in effetti a rimproveri evitabili, ai quali va in queste ore ad aggiungersi quello di Jeff Loveness, sceneggiatore di Avengers: The Kang Dynasty.

Attualmente impegnato nella stesura dello script del film in cui troveremo un Kang ispirato all'Iron Man di Robert Downey Jr., Loveness ha in effetti avuto qualcosa da ridire sulla gestione del viaggio nel tempo in Avengers: Endgame, a suo dire eccessivamente abbozzata e poco approfondita.

"Nessuno di quei personaggi che viaggiavano nel tempo l'ha fatto con complessità e approfondimento. Sono rimasto un po' deluso, perché in Avengers: Endgame c'è molto viaggio nel tempo. Si poteva cercare di ampliarlo un po', magari indagando un po' sul multiverso, sull'illimitata libertà di cui gode un personaggio una volta libero dal suo tempo e da sé stesso" sono state le parole dello sceneggiatore.

Un parere che ci mostra quanto critiche alla questione viaggio nel tempo di Avengers: Endgame non siano mancate neanche tra gli addetti ai lavori. E voi, cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti! Tornando ai giorni nostri, intanto, Jonathan Majors ha già espresso la sua voglia di affrontare Thor in Avengers: The Kang Dynasty.