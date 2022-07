Avengers: The Kang Dynasty, la reazione di Brie Larson sui social è tenerissima

Dopo i festeggiamenti della star di Shang Chi Simu Liu, che ha salutato con entusiasmo la scelta di Destin Daniel Cretton come regista di Avengers The Kang Dynasty, vi proponiamo qui sotto la reazione tenerissima di Brie Larson.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, l'attrice di Carol Danvers/Captain Marvel ha condiviso una foto risalente al 2013 nella quale è ritratta proprio al fianco del regista Destin Daniel Cretton, che in quell'anno la diresse in Short Term 12: "Le nostre versioni del 2013 non erano pronte alle nostre versioni del 2022! Oppure si, non saprei, sembravamo già abbastanza fighi!" ha scritto Brie Larson, retwittando anche la notizia della scelta di Destin Daniel Cretton come regista del prossimo film degli Avengers, in uscita nel maggio 2025.

Tra l'altro forse non tutti lo sanno, ma Brie Larson finora è apparsa in tutti i film del regista: l'attrice ha infatti avuto il ruolo di protagonista ne Il castello di vetro del 2017 e nel 2019 è stata la co-protagonista de Il diritto di opporsi al fianco di Michael B. Jordan. Come ricorderete, poi, Destin Daniel Cretton ha trovato per Brie Larson anche lo spazio di un cameo nella scena post-credit di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, e qualcosa ci dice che il duo si riunirà anche per il quinto capitolo della saga degli Avengers.

Ricordiamo che, secondo quanto riferito, Destin Daniel Cretton non dirigerà Avengers Secret Wars, che sarà sia il sequel di The Kang Dynasty che il capitolo conclusivo della Saga del Multiverso ed uscirà a novembre 2025. Brie Larson, vista recentemente nel finale della serie tv Ms Marvel, tornerà a vestire i panni di Captain Marvel in The Marvels, che invece uscirà il 28 luglio 2023.

Quali sono le vostre aspettative per il futuro della saga? Ditecelo nei commenti!